Basket in lutto per Stefanino Piccinelli | non è sopravvissuto alla polmonite

Il mondo del basket bresciano si trova a dover affrontare la perdita di Stefanino Piccinelli, noto come Peci, deceduto a causa di una polmonite. La sua morte ha suscitato molta commozione tra amici e atleti, che hanno partecipato numerosi alla cerimonia funebre celebrata alla vigilia di Pasqua. Piccinelli aveva avuto una lunga carriera nel settore e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva.

Il basket bresciano piange la scomparsa di Stefanino Piccinelli, per amici e atleti semplicemente Peci: erano in tanti al suo funerale, celebrato alla vigilia di Pasqua. Si è spento a 93 anni, dopo una vita piena, per le complicazioni di una polmonite: lascia la figlia Daniela con Marco, le nipoti Sara, Elisa e Giulia, pronipoti e fratelli. Fu tra i fondatori del Basket Virle, oggi Basket Più e già Basket Rezzato: è l'unica squadra del paese, oggi orientata alla pallacanestro giovanile. Ancora oggi era presidente onorario: "Tutto il Basket Più si stringe attorno alla famiglia di Stefano Piccinelli, storico presidente della nostra società fin dai tempi del Basket Rezzato 1982 – si legge in una nota della società –. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it 102 anni: la vita eroica del carabiniere sopravvissuto alla prigioniaUn’eccezionale celebrazione ha illuminato il comando provinciale dei carabinieri di Pescara, dove si è svolta la festa per i 102 anni del... Emma Villas oggi in trasferta a Pineto. Piccinelli: "Giocheremo a viso aperto"Torna in campo stasera l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena che per la Del Monte Coppa Italia A2 affronta l’Abba Pineto alle 20 in Abruzzo.