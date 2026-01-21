Emma Villas oggi in trasferta a Pineto Piccinelli | Giocheremo a viso aperto

Stasera, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena affronta l’Abba Pineto in trasferta a Pineto, valida per la Del Monte Coppa Italia A2. La partita è in programma alle 20 e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di proseguire nel torneo. Piccinelli ha sottolineato l’intenzione di giocare con atteggiamento aperto e senza riserve, puntando a una prestazione equilibrata e concentrata.

Torna in campo stasera l' Emma Villas Codyeco Lupi Siena che per la Del Monte Coppa Italia A2 affronta l' Abba Pineto alle 20 in Abruzzo. Nell'ultima giornata di campionato il sodalizio toscano ha rimediato una sconfitta al tiebreak contro Catania, mentre Pineto è uscita vincitrice contro Porto Viro sempre al tiebreak. "Siamo coscienti che giochiamo in un campo difficile con una squadra che abbiamo incontrato pochi giorni fa in campionato – dice il libero Alessandro Piccinelli (foto) – e sarà una partita da giocare a viso aperto, con giusta concentrazione e determinazione per provare a portarla a casa.

