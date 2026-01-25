Basket Serie A1 femminile | Schio vince il big match con Campobasso successi per Venezia Sesto San Giovanni e Roseto

Nel fine settimana della Serie A1 femminile di basket, si sono disputate diverse gare, con vittorie importanti per Schio, Venezia, Sesto San Giovanni e Roseto. La sedicesima giornata ha confermato il valore delle principali squadre, offrendo anche un confronto combattuto fino all’ultimo possesso. Un turno che ha evidenziato l’equilibrio e la crescita del campionato, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Giornata ricca di spunti nel campionato, tra conferme delle big, vittorie nette e una sola sfida davvero combattuta fino all'ultimo possesso la sedicesima della Serie A1 femminile di basket. Venezia, Geas e Schio fanno valere il proprio status imponendo ritmo e qualità nei rispettivi match, mentre a Roseto va in scena l'incontro più equilibrato del turno, deciso solo negli ultimi minuti. Un quadro che racconta una giornata a due velocità, con risultati larghi accanto a una battaglia punto a punto. DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – UMANA REYER VENEZIA 63-85. Regge un tempo la formazione di Sassari nella sfida contro una delle regine del campionato, la Reyer Venezia.

