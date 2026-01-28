baseball serie a san marino piazza un altro colpo arriva il nuovo catcher ortega

Il San Marino Baseball ha annunciato l’ingaggio di Ortega come nuovo catcher. È il secondo colpo in poche settimane per la squadra, che punta a rafforzare il reparto difensivo e migliorare le prestazioni in campionato. Ortega arriva dal suo precedente club con l’obiettivo di portare esperienza e solidità alla squadra di coach Rossi.

Il San Marino Baseball ufficializza un nuovo arrivo in un ruolo fondamentale come quello del catcher. Si tratta di Dennis Ortega, 28enne venezuelano nativo di Valencia con trascorsi fino in Triplo A con l’organizzazione dei Cardinals. Ortega, che batte destro, ha cominciato proprio coi Cardinals in Summer League dominicana poi, a 20 anni, il Singolo A con Peoria Chiefs e State College Spikes. Negli anni successi il giocatore è stato impegnato nelle minors americane e nei primi passi in Winter League Venezuelana con i Bravos de Margarita (356 di media battuta nel 2020-2021). Nel 2019 passa ai Palm Beach Cardinals in A avanzato e nel 2021 è ai Memphis Redbirds in AAA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

