Bartesaghi all’intervallo di Napoli-Milan | Bisogna avere più pazienza

Durante l’intervallo della partita tra Napoli e Milan, il difensore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di avere più pazienza in campo, commentando alcuni aspetti della prestazione del suo team. Le sue parole si sono concentrate su aspetti tecnici e tattici, senza entrare in dettagli relativi a decisioni arbitrali o a eventi specifici del match.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bartesaghi all’intervallo di Napoli-Milan: “Bisogna avere più pazienza” Genoa-Napoli, Conte: «Recuperiamo solo Rrahmani. Lukaku? Bisogna avere pazienza»Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli cerca continuità al Ferraris contro il Genoa. Milan, Bartesaghi all’intervallo della sfida contro il Pisa: “Dobbiamo attaccare l’area”Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Temi più discussi: Da Modric ad Allegri, Bartesaghi grato al Milan: Li ringrazio per tutto quello che mi stanno dando; Soffriamo troppo: Inter avanti all'intervallo contro la Roma ma i tifosi sono preoccupati; Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: bene Bartesaghi con l'U21; Napoli-Milan, il destino non risparmia gli azzurri neanche stavolta: c’è una variabile impazzita. Il terzino del Milan, Davide Bartesaghi, si racconta così alla vigilia della super sfida di campionato tra i rossoneri e il Napoli al MaradonaIl terzino del Milan, Davide Bartesaghi, si racconta così alla vigilia della super sfida di campionato tra i rossoneri e il Napoli al Maradona ... calcionews24.com Milan, Bartesaghi in vista del Napoli: Sarà una grande partita, ogni avversario è alla nostra portataIl difensore del Milan, Davide Bartesaghi, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta Dello Sport in occasione del match contro il Napoli di questa sera. gonfialarete.com Serie A, Napoli-Milan 0-0 dopo 45': sfida per riaprire il campionato Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca testuale su Rainew facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com