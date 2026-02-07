Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli si prepara alla trasferta di Genova. Antonio Conte ha confermato che recuperano solo Rrahmani, mentre Lukaku deve ancora aspettare. Il tecnico ha chiesto pazienza ai tifosi e ha sottolineato che la squadra lavora per tornare al massimo. La partita si gioca al Ferraris, con i partenopei che cercano di mantenere la continuità.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli cerca continuità al Ferraris contro il Genoa. Queste le parole di Antonio Conte prima della sfida: «Sentivo prima le parole di Giaccherini e parlava di una squadra che in casa ha trovato entusiasmo. Anche Daniele lo ha definito il loro fortino e conosciamo le difficoltà di oggi, ma siamo preparati. Cercheremo di rubare palla pressando alto, cercando di fare quello che sappiamo fare. Recuperiamo solo Rrahmani, ma abbiamo perso Di Lorenzo che è un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo. Voglio vedere una reazione dopo questa perdita.

© Ilmattino.it - Genoa-Napoli, Conte: «Recuperiamo solo Rrahmani. Lukaku? Bisogna avere pazienza»

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN.

