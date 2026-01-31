Bari | morta l’anziana alla quale il figlio aveva distaccato dispositivi vitali Decesso nell' ospedale Di Venere

È morta ieri all’ospedale “Di Venere” di Bari l’anziana donna di cui il figlio aveva staccato i dispositivi vitali. La donna era ricoverata in condizioni critiche da diverse settimane, dopo che il figlio, a metà dicembre, aveva rimosso i macchinari che la tenevano in vita, sorprendendo tutti. La sua morte arriva a un mese e mezzo dall’episodio che aveva fatto scalpore in città.

La donna è morta ieri nell'ospedale "Di Venere" di Bari. Un mese e mezzo fa, a metà dicembre, quando l'anziana in gravi condizioni era a letto in casa, il figlio convivente fu sorpreso averle distaccato dispositivi che l'avrebbero mantenuta in vita. Fu una operatrice socio sanitaria ad accorgersene. Il 46enne è ai domiciliari. Per l'anziana di disposto il trasporto al "Di Venere". Il figlio, al momento dell'arresto, disse "mi rivolgo alla volontà di Dio".

