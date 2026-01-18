Parabiago paralizzata dai cantieri Esplode la rabbia dei cittadini Il Comune | sono opere necessarie
Parabiago è attualmente immersa in una fase di lavori pubblici che hanno portato a numerose chiusure stradali e deviazioni. La situazione, ormai protratta da mesi, ha causato disagio e frustrazione tra i cittadini e gli automobilisti, complicando gli spostamenti quotidiani. Il Comune sostiene che si tratti di interventi necessari per il miglioramento della città, ma la gestione delle chiusure sta generando un senso di insoddisfazione diffusa.
La pazienza degli automobilisti è ormai ridotta ai minimi storici. E l’annuncio dell’ennesima chiusura, questa volta in via Ugo Foscolo, non fa che aggiungere un altro tassello a una situazione che da mesi paralizza la città tra cantieri, deviazioni obbligatorie e percorsi alternativi sempre più improbabili. Dal 2 febbraio al 29 maggio via Ugo Foscolo verrà completamente chiusa al traffico per consentire il "decisivo" intervento sulla rete fognaria, necessario all’allacciamento della vasca volano e alla messa in sicurezza dell’area di piazza Mercato. Un’opera importante, che tuttavia arriva a sommarsi a una lunga sfilza di cantieri già aperti in varie zone della città, con conseguenze evidenti sulla viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
