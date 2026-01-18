Parabiago paralizzata dai cantieri Esplode la rabbia dei cittadini Il Comune | sono opere necessarie

Parabiago è attualmente immersa in una fase di lavori pubblici che hanno portato a numerose chiusure stradali e deviazioni. La situazione, ormai protratta da mesi, ha causato disagio e frustrazione tra i cittadini e gli automobilisti, complicando gli spostamenti quotidiani. Il Comune sostiene che si tratti di interventi necessari per il miglioramento della città, ma la gestione delle chiusure sta generando un senso di insoddisfazione diffusa.

