Fronte comune per lo Stadio del Nuoto | Ora fare chiarezza per lavoratori e collettività

Il Gruppo M5S di Caserta denuncia il ritardo nei lavori dello Stadio del Nuoto, causa di proteste tra i lavoratori e disagio per la comunità locale. Da settimane, si chiedono spiegazioni sulla sospensione dei lavori e sulle promesse non mantenute. La mancanza di avanzamenti mette a rischio le opportunità sportive e occupazionali del territorio. I membri del Movimento chiedono trasparenza e interventi concreti per sbloccare la situazione. La richiesta di chiarezza si fa sempre più pressante tra gli abitanti di Caserta.

Vertenza Stadio del Nuoto: il Gruppo Territoriale M5S di Caserta, in queste settimane "olimpiche", apre un confronto permanente sullo sport negato a Caserta. Sport che è anche lavoro, salute e socialità. Venerdì 20 febbraio, alle 18:30, è indetto un incontro presso lo “Spazio 5 Stelle” di via San Carlo 22, finalizzato alla definizione di una piattaforma di intervento urgente per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della funzione sociale dell’impianto di via Laviano.Il tavolo vedrà la partecipazione di profili istituzionali e politici di rilievo: Dario Carotenuto, Deputato della Repubblica (Commissione Lavoro della Camera), il quale interverrà per tracciare un percorso di vigilanza parlamentare sulla gestione della vertenza; Raffaele Aveta, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Agricoltura, che relazionerà sulle necessarie sinergie tra gli Enti Locali e la Regione Campania; Sara Femiano (Coordinatrice di Caserta Decide) e Francesca Della Ratta (Segretaria PD Caserta), oltre a Francesco Tescione, in qualità di coordinatore del comitato di studi Coesione Territoriale del Gruppo M5S di Caserta, e Angelo Trombetti, Rappresentante Territoriale del Movimento 5 Stelle - Caserta.🔗 Leggi su Casertanews.it

Stadio del Nuoto, lavoratori in presidio davanti alla Provincia | FOTOI lavoratori dei servizi di pulizia dello Stadio del Nuoto di Caserta continuano la loro presenza davanti alla Provincia, mantenendo un presidio permanente.

Il Comune: “Lo stadio Maradona può mantenere anche senza il Napoli. Daremo una mano a De Laurentiis a fare il suo stadio”Il Comune di Napoli conferma che lo stadio Maradona può funzionare anche senza il Napoli.

