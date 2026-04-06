Un bambino di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina in un centro termale di Pennabilli, nella Valmarecchia. È rimasto bloccato sott'acqua per alcuni minuti prima di essere liberato dai soccorritori. Attualmente si trova in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha avviato indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun altro soggetto è stato coinvolto.

La tragedia si è consumata nel centro termale di un hotel di Pennabilli, nella Valmarecchia, ora sottoposto a controlli dalle forze dell'ordine che stanno valutando se aprire un fascicolo oppure no Un bambino di 12 anni di Ascoli Piceno è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina idrom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, rimasto bloccato sott'acqua per minuti ora è gravissimo - VIDEO

Rimini, risucchiato dal bocchettone della piscina: bambino di 12 anni è gravissimoLa mattina di Pasqua si è trasformata in una tragedia sfiorata in un centro termale della Valmarecchia, dove un bambino di 12 anni è stato...

Rimini, bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscinaNella mattina di Pasqua un grave incidente ha trasformato una vacanza familiare in un dramma a Pennabilli, nel Riminese.

Temi più discussi: Tragico incidente in via Piave, morto bambino di 12 anni; Cade dall'ottavo piano mentre gioca con gli amici: muore bimbo di 12 anni; L’Iran recluta bambini soldato anche di soli 12 anni; Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne.

Bambino di 12 anni in gravi condizioni a Rimini: è stato risucchiato dal bocchettone di una piscinaL'incidente nella Spa di un hotel di Pennabilli, nel riminese. Il ragazzino è rimasto sott'acqua per alcuni minuti. Era in vacanza con la famiglia dalle Marche, ora è in rianimazione all'ospedale Infe ... rainews.it

Bimbo di 12 anni della provincia di Ascoli risucchiato in piscina nel riminese: è gravedove stava trascorrendo la Pasqua con i genitori e gli zii. In pochi istanti uno dei bocchettoni di aspirazione lo ha risucchiato, facendolo restare incastrato sul fondo per diversi minuti sott'acqua. rainews.it

Continua a far discutere la tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore rivelatosi fatale. Nelle ultime ore si è aperto un duro confronto tra la famiglia del piccolo e l facebook

La famiglia coinvolta nell'incidente di Pasqua nell'Astigiano, in cui è morto un bambino di 8 anni, è residente a Torino. Madre, padre e figlio stavano rientrando a casa dopo una gita fuori porta: il padre viaggiava in sella a una motocicletta con il bambino, seguit x.com