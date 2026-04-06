Balogun stordisce il Marsiglia | gol fulmineo che incanta Bolt

Durante la partita tra Monaco e Marsiglia, Folarin Balogun ha segnato un gol molto rapido, attirando l’attenzione di Usain Bolt, presente allo stadio. Il suo tiro è stato particolarmente impressionante e ha dato un momento di grande entusiasmo ai tifosi presenti. La rete ha suscitato discussioni tra gli appassionati di calcio e ha rappresentato uno dei momenti più memorabili dell’incontro.

Folarin Balogun ha realizzato una rete spettacolare durante lo scontro tra Monaco e Marsiglia, un’azione che ha catturato l’attenzione di Usain Bolt presente allo stadio. L’attaccante americano ha trasformato un errore difensivo in un momento di pura tecnica individuale. L’episodio nasce da una svista di Pavard, che ha permesso a Balogun di intervenire. Il giocatore si è allungato sul pallone utilizzando la testa per poi attivare una progressione velocissima. Con un’accelerazione fulminea, l’atleta ha superato Egan-Riley prima di concludere l’azione con un pallonetto preciso verso la porta difesa da Rulli. La qualità del gesto tecnico ha reso il gol un evento straordinario all’interno della Ligue 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Balogun stordisce il Marsiglia: gol fulmineo che incanta Bolt Balogun, pallonetto-capolavoro e Marsiglia ko: sugli spalti c'è Bolt che non ci crede!Folarin Balogun trascina il Monaco contro il Marsiglia segnando la rete che chiude la partita: ripartenza, duello con l'avversario e pallonetto... Gol annullato Balogun: che brivido per la Juventus, rete cancellata per una spinta ai danni di Kalulu. Cosa è successoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Monaco, gol incredibile di Balogun al Marsiglia. E Bolt se la ride in tribuna. VIDEOFolarin Balogun si inventa un gol straordinario contro il Marsiglia. Nel VIDEO l'americano approfitta di un errore di Pavard, si allunga il pallone di testa, supera con uno scatto 'alla Bolt' Egan-Ril ... sport.sky.it Decisivi nel Principato i gol di Galovin e Balogun: il Lione di Fonseca non va oltre il pareggio con l'AngersLa 28ª giornata di Ligue 1 si è conclusa con lo scontro diretto per un posto in Champions League tra Monaco e Marsiglia. Allo Stade Louis-II i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 2-1: ... corrieredellosport.it