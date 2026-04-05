Balogun pallonetto-capolavoro e Marsiglia ko | sugli spalti c' è Bolt che non ci crede!

Durante la partita tra Monaco e Marsiglia, Folarin Balogun ha segnato una rete decisiva con un pallonetto, chiudendo il risultato a favore del Monaco. La sua azione è partita da una ripartenza, con un duello con un avversario prima di concludere con un colpo di classe da posizione defilata. Sugli spalti presente anche l’atleta olimpico Bolt, che ha assistito alla scena senza credere ai propri occhi.