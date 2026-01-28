Gol annullato Balogun | che brivido per la Juventus rete cancellata per una spinta ai danni di Kalulu Cosa è successo
La Juventus respira, ma il brivido resta. Durante la partita, l’attaccante Balogun aveva segnato un gol, ma l’arbitro lo ha annullato. La decisione è arrivata dopo aver visto Balogun spingere Kalulu poco prima del tiro, un gesto che ha fatto scattare il fischietto e cancellare la rete. I tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo, ma il momento resta vivo nella memoria della partita.
Gol annullato Balogun: l’attaccante spinge il difensore prima del tiro, l’arbitro vede l’irregolarità e ferma il gioco. Si resta sullo 0-0. La Juventus vive un attimo di terrore puro allo Stade Louis II, rischiando concretamente di andare sotto nel punteggio dopo un avvio di gara che sembrava promettere tutt’altro copione tattico. I primi minuti della sfida decisiva avevano mostrato una squadra bianconera padrona del campo, capace di gestire il possesso con autorità e aggredire gli spazi con personalità, mettendo in seria difficoltà i padroni di casa con un pressing alto e ben organizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
