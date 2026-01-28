Gol annullato Balogun | che brivido per la Juventus rete cancellata per una spinta ai danni di Kalulu Cosa è successo

La Juventus respira, ma il brivido resta. Durante la partita, l’attaccante Balogun aveva segnato un gol, ma l’arbitro lo ha annullato. La decisione è arrivata dopo aver visto Balogun spingere Kalulu poco prima del tiro, un gesto che ha fatto scattare il fischietto e cancellare la rete. I tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo, ma il momento resta vivo nella memoria della partita.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.