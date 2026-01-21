Jasmine Paolini si qualifica per i sedicesimi di finale agli Australian Open, consolidando il suo rendimento nel torneo. Con una vittoria in due set contro Magdalena Frech sotto la pioggia, l’atleta italiana prosegue il percorso nel grande slam australiano, dimostrando solidità e concentrazione. Un risultato importante che testimonia la crescita e la determinazione della tennista nel torneo del singolo più prestigioso del calendario.

Altro successo per Jasmine Paolini agli Australian Open, che supera sotto la pioggia la polacca Magdalena Frech in due set. Al terzo turno l'italiana incontrerà l'americana Iva Jovic Prosegue l’avventura nello Slam australiano per Jasmine Paolini: battuta sotto una pioggia scrosciante la polacca Magdalena Frech in due set. L’azzurra strappa così un pass per il terzo turno, dove incontrerà la statunitense Iva Jovic, numero 29 del ranking. La tennista italiana dopo quasi due ore di gioco, ha superato la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2, 6-3. L’ostacolo più grande per la numero 8 del seeding è stata la pioggia, che ha interrotto più volte il match, costringendo le atlete a spostarsi nel campo al coperto della John Caine Arena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open: Jasmine Paolini batte in due set Frech e vola ai sedicesimi

