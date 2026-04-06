Badminton Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a Huelva

Nella giornata di apertura dei Campionati Europei di badminton 2026, disputati presso il Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, si sono svolti i primi incontri del torneo. L’evento, che si svolge in Spagna dal 6 al 12 aprile, ha visto anche la partecipazione di atleti italiani. Giovanni Toti ha commentato positivamente i risultati ottenuti dalla squadra nazionale nel primo giorno di gare.

Si è appena conclusa la giornata inaugurale dei Campionati Europei di badminton 2026, che si terranno presso il ‘ Palacio de Deportes Carolina Marin ‘ di Huelva (in Spagna) da lunedì 6 a domenica 12 aprile. Quest’oggi si sono disputati alcuni match di primo turno nei tabelloni di singolare maschile, singolare femminile e doppio misto della rassegna continentale. L’Italia sorride per la vittoria al debutto di Giovanni Toti, che ha sconfitto in tre set l’inglese Cholan Kayan (21-10, 14-21, 21-17) raggiungendo ai sedicesimi di finale il quotato israeliano Daniil Dubovenko. Domani cominceranno la loro avventura ai Campionati d’Europa anche gli altri azzurri Yasmine Hamza nel singolare femminile, Fabio Caponio nel singolare maschile e Martina CorsiniEmma Piccinin nel doppio femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a Huelva Badminton, Giovanni Toti batte Kayan in tre set e avanza ai sedicesimi degli EuropeiSi aprono con una bella vittoria di Giovanni Toti per l’Italia i Campionati Europei di badminton 2026, in corso di svolgimento al ‘Palacio de... Europei di badminton 2026: sei azzurri nel tabellone di Huelva. Gli accoppiamenti degli italianiSono stati sorteggiati i tabelloni degli Europei Individuali di badminton 2026, in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile. Si parla di: Campionati europei di badminton 2026: programma, italiane e italiani in gara e dove vedere le partite. Badminton, Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a HuelvaSi è appena conclusa la giornata inaugurale dei Campionati Europei di badminton 2026, che si terranno presso il ‘Palacio de Deportes Carolina Marin‘ di Huelva (in Spagna) da lunedì 6 a domenica 12 ... oasport.it Badminton, Giovanni Toti batte Kayan in tre set e avanza ai sedicesimi degli EuropeiSi aprono con una bella vittoria di Giovanni Toti per l'Italia i Campionati Europei di badminton 2026, in corso di svolgimento al 'Palacio de Deportes ... oasport.it