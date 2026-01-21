Jasmine Paolini si è qualificata per i sedicesimi di finale degli Australian Open, superando Frech in una partita caratterizzata da interruzioni dovute alla pioggia e da un cambio di campo. La giocatrice italiana ha dimostrato determinazione nel proseguire la sfida, avanzando così nel torneo. Un risultato significativo che sottolinea la sua tenacia e il buon stato di forma attuale.

Dopo due interruzioni per pioggia e anche un cambio di campo, Jasmine Paolini approda al terzo turno degli Australian Open. Una giornata complicata per la toscana, che ha comunque sconfitto la polacca Magdalena Frech, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Adesso Paolini affronterà la giovanissima americana (18 anni) Iva Jovic, testa di serie numero ventinove. Enormi problemi al servizio oggi per Paolini, che ha concesso ben quattordici palle break all’avversaria. L’azzurra ha vinto il 66% dei punti quando ha servito la prima e solo il 37% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini piega Frech in una partita tormentata dalla pioggia e avanza ai sedicesimi degli Australian Open

Paolini va come un treno: batte anche Frech dopo due interruzioni e avanza agli Australian OpenJasmine Paolini si aggiudica il secondo turno degli Australian Open, battendo Magda Frech dopo due interruzioni.

LIVE Paolini-Frech 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurra chirurgica ai vantaggi, poi arriva l’interruzioneSegui in tempo reale l’andamento del match Paolini-Frech agli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: cammino fattibile fino a Sabalenka; Australian Open 2026: Gauff fa 250 col nuovo look ispirato da Sinner, per Paolini c’è Frech; Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv; Australian Open 2026, esordio vincente per Swiatek, Gauff e Andreeva. Frech sfiderà Paolini.

Jasmine Paolini piega Frech in una partita tormentata dalla pioggia e avanza ai sedicesimi degli Australian OpenDopo due interruzioni per pioggia e anche un cambio di campo, Jasmine Paolini approda al terzo turno degli Australian Open. Una giornata complicata per la ... oasport.it

Paolini va come un treno: batte anche Frech dopo due interruzioni e avanza agli Australian OpenJasmine Paolini batte Magda Frech al secondo turno degli Australian Open e si qualifica al terzo, dove affronterà la vincitrice della sfida tra Jovic e Hon. 6-2, 6-3 il finale in un’ora e 50 minuti di ... ilfattoquotidiano.it

Altro giorno, altre sfide in programma: pronti per il Day 4 dell'Australian Open In campo Jasmine Paolini a rappresentare l'Italia! x.com

Esordio senza intoppi per Sara Errani e Jasmine Paolini agli Australian Open 2026. La coppia azzurra inaugura il proprio cammino a Melbourne con una vittoria convincente, superando la britannica Maia Lumsden e la cinese Tang Qianhui in due set, chiusi s - facebook.com facebook