Avvocato politico e al vertice del mondo della cultura | addio a Sergio Pacor una vita per Trieste

È deceduto a 87 anni l’avvocato e politico locale, noto anche per i ruoli ricoperti nel settore culturale. Durante la sua carriera ha svolto numerosi incarichi di rilievo nella vita pubblica e nel mondo della cultura della città. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, che lo ricorda per il contributo dato nel corso degli anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze.

Da legale difese Franco Basaglia, da politico fu tantissime cose: assessore, vicesindaco, consigliere comunale e provinciale. "Comandò" il Rossetti e si spese per la sua città anche e soprattutto in ambiti culturali e sportivi. Aveva 87 anni Si è spento all'età di 87 anni l'avvocato Sergio Pacor, personaggio di spicco della politica cittadina, nonché esponente del mondo della cultura attraverso i suoi numerosi e prestigiosi incarichi ricoperti durante la sua carriera. Nato a Trieste il 10 aprile del 1938, Pacor si era laureato in legge nel 1964 e, l'anno successivo, era entrato nell'Ordine degli avvocati. Legale... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della politica, Sergio Mattarella: «Un leader politico appassionato e un sincero democratico»Un vuoto che si riflette subito nel suo partito, che ha annullato tutti gli appuntamenti in calendario.