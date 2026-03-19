È morto Umberto Bossi, figura di spicco della politica italiana e fondatore della Lega. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici, tra cui il Presidente della Repubblica e la premier Giorgia Meloni. La sua scomparsa è stata confermata attraverso comunicati ufficiali e messaggi di cordoglio, riflettendo l'impatto che ha avuto nel panorama politico nazionale.

Un vuoto che si riflette subito nel suo partito, che ha annullato tutti gli appuntamenti in calendario. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana parla di una perdita personale: «Perdo il padre della Lega, per me un padre personale». Ed è raccontando questo stesso legame paterno che Matteo Salvini saluta Bossi postando una sua foto su X:«Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della politica, Sergio Mattarella: «Un leader politico appassionato e un sincero democratico»

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