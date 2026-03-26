Avellino rinviata l' inaugurazione dell' antica Dogana a causa delle condizioni meteo sfavorevoli

L'inaugurazione dell'Antica Dogana di Avellino, programmata per sabato 28 marzo alle ore 11, è stata rinviata a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si attende una nuova data per l'apertura. La struttura si trova nel centro storico della città e rappresenta un edificio storico di rilievo.

Si comunica che, a causa di avverse condizioni meteorologiche, l’inaugurazione dell’Antica Dogana di Avellino, prevista per sabato 28 marzo 2026 alle ore 11.00 in Piazza Amendola è stata rinviata. L’evento sarà riprogrammato per mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 12.00, data in cui avverrà il taglio del nastro. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, l'avvocato Acone: «Il Foro ha perso la sua anima. Ripartiamo dall'etica» . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, rinviata l'inaugurazione dell'antica Dogana a causa delle condizioni meteo sfavorevoli Articoli correlati Avellino ritrova l’Antica Dogana: fissata la data dell’inaugurazioneTempo di lettura: 2 minutiDopo anni di attesa, lavori e confronti tra istituzioni, tecnici e comunità cittadina, l’Antica Dogana è pronta a tornare... Leggi anche: Avellino, slitta l’inaugurazione dell’Antica Dogana: ecco la nuova data Approfondimenti e contenuti su Avellino rinviata l'inaugurazione... Argomenti discussi: Operaio ferito nel porto di Pozzuoli, è ricoverato in gravissime condizioni Dopo l'incidente rinviata la cerimonia di inaugurazione del pontone anti-bradisismo. Rinviata l’inaugurazione dell’Antica Dogana di Avellino per maltempoL’inaugurazione dell’Antica Dogana di Avellino, inizialmente prevista per sabato 28 marzo 2026 in Piazza Amendola, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il nuovo appuntamen ... irpiniaoggi.it Avellino: rinviata l'inaugurazione dell'Antica DoganaL’evento sarà riprogrammato per mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 12.00 ... msn.com