Grave incidente sulla strada provinciale | 39enne investito all’uscita dalla messa
Un uomo di 39 anni è stato investito mentre usciva dalla chiesa durante la messa, causando grande sconcerto tra i presenti. La vittima stava attraversando la strada provinciale 4, che collega Lecce a Novoli, quando è stato colpito da un’auto. La strada si trova vicino a Villa Marsello, dove si trova il centro della Comunità Emmanuel, e il momento dell’incidente ha visto molti fedeli uscire dalla funzione religiosa.
Il fatto è avvenuto nei pressi di Villa Marsello, sulla Lecce-Novoli, dove ha sede il centro base della Comunità Emmanuel. L’uomo, un volontario, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Vito Fazzi” LECCE – Un pomeriggio di preghiera e comunità si è trasformato in dramma sulla strada provinciale 4 (la strada che collega Lecce a Novoli, passando dalla frazione di Villa Convento), nei pressi di Villa Marsello, dove ha sede, fra le altre cose, il centro base della Comunità Emmanuel. Intorno alle 18,10, un uomo di 39 anni è stato travolto da un’auto mentre stava procedendo insieme a un gruppo di persone.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Incidente mortale sulla strada provinciale 13: travolto pedone all'uscita di Motta Sant'Anastasia
Questa mattina, sulla strada provinciale 13 vicino al cimitero di Motta Sant'Anastasia, un pedone è stato travolto da un’auto e ha perso la vita sul colpo.
Tragico incidente sulla provinciale: muore un 39enne
Domenica di tragedia sulla provinciale di Puglia, dove un incidente ha causato la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Grave incidente sulla strada per il mare, 5 feriti; Carambola in autostrada, auto cappotta fuori strada dopo lo scontro con un camion con materiale radioattivo: due feriti, uno è grave; Grave incidente sulla Teverina, auto si ribalta, coinolve altre due mezzi; Sestu, auto si ribalta sulla 131 dopo un tamponamento: ci sono feriti, uno è grave.
Grave incidente sulla strada provinciale: 39enne investito all’uscita dalla messaIl fatto è avvenuto nei pressi di Villa Marsello, sulla Lecce-Novoli, dove ha sede il centro base della Comunità Emmanuel. L’uomo, un volontario, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Vito ... lecceprima.it
Grave incidente sull'A1: auto distrutte e quattro feriti (uno molto grave)È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte lungo l'autostrada A1 all'altezza di Lodi Vecchio, in direzione sud, a pochi chilometri da Milano. milanotoday.it
SS 121: grave incidente stradale, purtroppo c' è una vittima Ennesimo dramma sulla Strada Statale 121. L’incidente si è verificato all’altezza di Etnapolis, in direzione Adrano. Secondo le prime informazioni, purtroppo c'è una vittima. Ci sono anche dei feriti. Su facebook
Grave incidente in montagna, 3 sciatori coinvolti nel primo pomeriggio da una valanga sull'alpe Meriggio, in Valtellina: i #vigilidelfuoco #SAF, giunti a bordo del Drago 150, hanno operato per estrarre da sotto la neve uno di loro, purtroppo deceduto. Il bilancio x.com