L' auto sbanda scivola nel pendio e si schianta contro una casa

Ieri sera a Celledizzo, un'auto ha perso il controllo, scivolando lungo un pendio e andando a schiantarsi contro una casa. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, e la situazione si è risolta senza conseguenze più gravi. L'incidente ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di attenzione alla guida, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o strade scivolose.

Sono stati momenti di paura (per fortuna terminati con un sospiro di sollievo finale) quelli vissuti ieri sera, martedì 13 gennaio, a Celledizzo. Poco prima delle 21 un’auto ha perso il controllo, forse a causa del manto stradale insidioso, finendo in una leggera scarpata innevata e schiantandosi. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

