Scontro tra quattro veicoli in galleria | un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale

Nella mattinata di oggi, un incidente tra quattro veicoli si è verificato nella galleria Orciani sulla Statale in direzione di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un ferito dalle lamiere e trasferirlo in ospedale. L’incidente ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento di soccorritori per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada.

ANCONA – Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 9 per un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria Orciani, lungo la Statale in direzione Ancona, che ha coinvolto quattro autovetture. La squadra di Ancona ha provveduto a liberare una persona restata intrappolata all'interno dell'abitacolo, in collaborazione con il personale sanitario del 118 (che ha provveduto al suo trasporto in ospedale per accertamenti), e alla successiva messa in sicurezza dei veicoli e della zona dove si verificato lo scontro. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

