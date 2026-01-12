Auto contromano sulla strada dall' aeroporto di Bari alla Statale 16 | impatto evitato per un soffio

Un'auto ha percorso contromano la strada che collega l'aeroporto di Bari alla Statale 16 a Palese. Per fortuna, grazie a un evento fortuito, si è evitato un incidente potenzialmente grave. La vicenda sottolinea l'importanza di maggiore attenzione e sicurezza sulla viabilità, soprattutto in aree di intenso transito come questa.

