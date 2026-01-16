Auto si scontra con un lupo Federico | Impatto violento erano in tre sulla strada

Un incidente si è verificato sulla statale 16 a Pesaro, quando un’auto ha investito un lupo che attraversava la strada. Federico, testimone dell’accaduto, ha riferito che i tre animali correvano insieme e che l’impatto è stato violento. L’incidente evidenzia i rischi causati dalla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata, richiedendo attenzione da parte degli automobilisti in aree a rischio.

Pesaro, 16 gennaio 2026 – Erano in tre che stavano correndo lungo la statale 16. Nella foga, però non si sono resi conto dell'arrivo di un'automobile che procedeva nella corsia opposta, così uno dei tre non è riuscito a evitare il veicolo e si è scontrato contro la portiera. E' avvenuto ieri, intorno alle 14.30 nei pressi della frazione Cattabrighe, a Pesaro lo scontro tra un'automobile e un lupo. Che cosa è successo: il racconto del conducente dell'auto . "Stavo andando da Pesaro in direzione Cattolica – racconta Federico Droghini – quando la strada è stata improvvisamente attraversata da tre lupi, provenienti dalla parte sinistra della carreggiata.

