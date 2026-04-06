Un nuovo marchio di prodotti per capelli ha fatto il suo ingresso in Europa, arrivando anche in Italia. Con più di 150 punti vendita Sephora nel continente, Authentic Beauty Concept si aggiunge alle proposte disponibili ai consumatori europei. Il brand, molto atteso, si propone come una novità nel settore della cura dei capelli e ora è accessibile in numerosi negozi della catena di distribuzione.

È uno dei brand di haircare che più incuriosiscono, e ora arriva in Europa (e anche in Italia). Authentic Beauty Concept è arrivato in oltre 150 store Sephora in Europa. Infatti, a partire da marzo, il brand sarà gradualmente presente nelle principali città europee. Stiamo parlando di Roma, Milano, Parigi, Madrid e Barcellona in primis. Ma non mancano Berlino, Amburgo, Varsavia, Istanbul, Zurigo, Praga, Lisbona, Stoccolma, Copenaghen, Atene e anche Belgrado. Il brand di haircare Authentic Beauty Concept arriva (finalmente) in Italia. Si tratta di un brand praticamente unico nel suo genere. Nato infatti dalla collaborazione con acconciatori e creativi, Authentic Beauty ha già riscosso tantissimo successo in migliaia di saloni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Authentic Beauty Concept è (finalmente) arrivato in Europa

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