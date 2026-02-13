Google photos restyling atteso finalmente arrivato

Google Photos ha finalmente aggiornato l’aspetto dell’app, eliminando la vecchia barra di navigazione in basso e sostituendola con una toolbar flottante. La modifica, annunciata da Google, mira a rendere più fluido l’uso quotidiano, ma alcuni utenti hanno già notato come questa novità cambi radicalmente l’interfaccia, rendendola più pulita e moderna. Joe Maring di Android Authority ha evidenziato come questa scelta si distingua rispetto alle versioni precedenti, puntando a un’esperienza più intuitiva.

Joe Maring Android Authority TL;DR Google Photos elimina la barra di navigazione classica in basso sostituendola con una toolbar flottante.. La nuova barra a forma di pillola resta sospesa sopra le immagini e unisce Foto, Collezioni e Crea in un unico spazio compatto.. L’aggiornamento è attivo su iOS (versione 7.63) per ora, senza una tempistica confermata per Android.. Google sta aggiornando una delle applicazioni più diffuse con una nuova interfaccia che rappresenta sia un salto evolutivo sia una rifinitura. Dopo anni di utilizzo della barra di navigazione standard, Google Photos adotta una toolbar flottante su iOS, che migliora l’accessibilità alle funzioni principali e la fruizione visiva degli elementi multimediali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google photos restyling atteso finalmente arrivato Approfondimenti su google photos Google at a glance widget riceve finalmente il cambiamento tanto atteso Google ha aggiornato il suo widget Google photos trucchi per trovare e modificare facilmente le foto Google Photos lancia Ask Photos, una funzione che permette di trovare e modificare le foto usando semplici comandi vocali o testuali. Novità in arrivo per Google Foto #GooglePhotos x.com Google ti ha trollato con Gmail. E ci sei cascato. Cartolina dal 2004: la posta era una scatola da scarpe. Nel 2004 Hotmail ti dava 2 megabyte, Yahoo Mail 4 megabyte. Roba che due allegati e già stai sudando. E qui arriva il bello. Google annuncia Gmail con 1 - facebook.com facebook