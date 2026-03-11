Al Car Design Event di Monaco, il marchio coreano, appartenente al gruppo Hyundai, ha presentato per la prima volta in Europa il suo nuovo concept, Genesis X Gran Equator. L'auto è stata mostrata durante la manifestazione, attirando l'attenzione degli spettatori e della stampa specializzata. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alle anteprime e alle innovazioni nel settore automobilistico.

Al Car Design Event di Monaco, in programma nella città bavarese dal 2 al 4 marzo, Genesis ha scelto di far debuttare sul mercato europeo il suo nuovo progetto, X Gran Equator Concept. Un modello che incarna la natura premium del brand coreano, parte del gruppo Hyundai, e che va a unire l'esperienza raffinata della guida su strada a quella più tipica dell'off-road. Il Car Design Event, ospitato negli spazi del Motorworld Munich, è un appuntamento fisso ogni anno per designer e costruttori di tutto il mondo, in cui presentare studi innovativi e concept car, come questo di Genesis. "X Gran Equator Concept è un esercizio di armonizzazione dei contrasti che combina eleganza e robustezza, spirito di esplorazione e comfort raffinato", le prime parole di Luc Donckerwolke, direttore creativo di Genesis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genesis X Gran Equator Concept al debutto in Europa

Articoli correlati

Genesis svela la concept MAGMA GT(Adnkronos) – Genesis alza il sipario su Magma GT Concept, una concept car che anticipa la visione ad alte prestazioni del marchio coreano per il...

24 Ore Le Mans, entry list 2026: Genesis al debutto, 18 Hypercar presentiACO ha presentato al pubblico l’entry list in vista dell’edizione 2026 della 24 Ore Le Mans, tradizionale round del FIA World Endurance Championship...

Aggiornamenti e notizie su Gran Equator Concept

Temi più discussi: Genesis X Gran Equator Concept, esordio al Car Design Event di Monaco; Genesis X Gran Equator Concept: debutto europeo a Monaco; Genesis X Gran Equator Concept debutta in Europa al Car Design Event di Monaco; Genesis Gran Equator Concept debutta in Europa.

La Mia Auto: tutteGenesis X Gran Equator Concept, presente al Car Design Event di Monaco, arriva in Europa Al Car Design Event di Monaco, in programma nella città bavarese dal 2 al 4 marzo, Genesis ha scelto di far ... gazzetta.it

Genesis accelera in Europa: il concept X Gran Equator e i piani per l’ItaliaGenesis porta in Europa la sua nuova concept car e anticipa quali sono i piani futuri per il mercato italiano ed europeo, ecco tutti i dettagli ... virgilio.it

Genesis, il concept X Gran Equator debutta in Europa. Svelato al Car Design Event di Monaco tra eleganza e off-road - facebook.com facebook