genesis x gran equator concept al debutto in europa

Al Car Design Event di Monaco, il marchio coreano, appartenente al gruppo Hyundai, ha presentato per la prima volta in Europa il suo nuovo concept, Genesis X Gran Equator. L'auto è stata mostrata durante la manifestazione, attirando l'attenzione degli spettatori e della stampa specializzata. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alle anteprime e alle innovazioni nel settore automobilistico.
Al Car Design Event di Monaco, in programma nella città bavarese dal 2 al 4 marzo, Genesis ha scelto di far debuttare sul mercato europeo il suo nuovo progetto, X Gran Equator Concept. Un modello che incarna la natura premium del brand coreano, parte del gruppo Hyundai, e che va a unire l'esperienza raffinata della guida su strada a quella più tipica dell'off-road. Il Car Design Event, ospitato negli spazi del Motorworld Munich, è un appuntamento fisso ogni anno per designer e costruttori di tutto il mondo, in cui presentare studi innovativi e concept car, come questo di Genesis. "X Gran Equator Concept è un esercizio di armonizzazione dei contrasti che combina eleganza e robustezza, spirito di esplorazione e comfort raffinato", le prime parole di Luc Donckerwolke, direttore creativo di Genesis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
