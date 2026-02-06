Epstein files Norvegia | indagine su ex ministro Thorbjørn Jagland

In Norvegia, l’ex ministro Thorbjørn Jagland finisce sotto inchiesta. Secondo alcune email del 2014 emerse di recente, Jagland avrebbe chiesto aiuto finanziario a Epstein per comprare una casa a Oslo. La notizia sta creando scalpore nel paese e solleva dubbi sulla sua posizione politica e sulla sua integrità. La procura ha già avviato verifiche per capire se ci siano stati comportamenti illeciti.

La polizia norvegese ha avviato un'indagine su un ex Segretario generale del Consiglio d'Europa per sospetta corruzione, in seguito alle rivelazioni contenute nei fascicoli Epstein. Finora non è stata presentata alcuna accusa formale. I documenti relativi al finanziatore e trafficante di sesso condannato Jeffrey Epstein menzionerebbero regali ricevuti da Jagland, nonché viaggi e prestiti presumibilmente pagati da Epstein. Le autorità stanno ora lavorando per verificare queste affermazioni. In un'e-mail a Epstein del 2014, Jagland avrebbe chiesto assistenza finanziaria per l'acquisto di una proprietà a Oslo.

