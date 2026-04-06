Atp Montecarlo Cobolli-Comesana highlights | l' azzurro regala colpi pazzeschi

Al Masters 1000 di Montecarlo, Flavio Cobolli ha iniziato con successo il suo percorso battendo in tre set l’argentino Comesaña, qualificandosi così per il secondo turno. La partita ha visto l’italiano esibirsi con colpi spettacolari, mentre il pubblico monegasco ha seguito con grande entusiasmo l’incontro. L’azzurro ha conquistato la vittoria in una sfida caratterizzata da momenti di alta tensione e grandi scambi.

Grande esordio per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro batte in tre set l'argentino Comesaña e vola al secondo turno, spinto anche dall'entusiasmo incontenibile del pubblico monegasco. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Cobolli-Comesana highlights: l'azzurro regala colpi pazzeschi LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in campo Fonseca-Diallo, dopo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto. ATP Montecarlo: Cobolli da montagne russe, batte Comesana in tre setTennis - Cobolli vince 7-5 2-6 6-3 dopo una partita discontinua in cui si smarrisce e poi si ritrova. Al secondo turno sfida con Blockx ... ubitennis.com LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 20.46 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un ... oasport.it Il conto alla rovescia è finito: diamo il via all’ATP di Montecarlo. Il nostro Lorenzo Musetti è pronto per scendere in campo. Forza Campione! #Kia #MovementThatInspires #Musetti facebook Settimana chiave a Montecarlo: Carlos Alcaraz difende il titolo, Jannik Sinner sogna il sorpasso nel ranking ATP. Tutti gli scenari #Tennis #ATP x.com