ATP Doha 2026 buon avvio di Carlos Alcaraz Vincono anche Rublev Khachanov e Tsitsipas

Carlos Alcaraz ha iniziato bene l’ATP Doha 2026, vincendo il suo primo match contro Arthur Rinderknech. La causa della vittoria è stata la sua tenacia in campo, che gli ha permesso di superare due set combattuti, 6-4 e 7-6, in un’ora e quarantasette minuti. Alcaraz ha mostrato determinazione anche in momenti difficili, portando a casa il primo turno nel torneo qatariota. Anche Rublev, Khachanov e Tsitsipas hanno passato il turno, portando avanti le loro sfide nel primo giorno di partite.

Si sono completati i match del primo turno nell'ATP 500 di Doha. Buon esordio per Carlos Alcaraz, che ha dovuto comunque lottare contro il francese Arthur Rinderknech, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un'ora e quarantasette minuti di gioco. Il numero uno del mondo ha dovuto anche annullare due set point nel secondo set, vinto poi al tie-break. Ci sarà un altro avversario francese al secondo turno per lo spagnolo, che affronterà Valentin Royer. Buona la prima anche per Andrey Rublev, numero cinque del seeding, che ha sconfitto l'olandese Jesper De Jong in due set per 6-4 6-3, rimontando uno svantaggio di 4-1 nel primo set.