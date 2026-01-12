Elisabetta Cocciaretto ha iniziato con successo il suo cammino al WTA 250 di Hobart 2026, vincendo all’esordio nel main draw contro Ayano Shimizu con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti. L’italiana prosegue così la sua corsa nel torneo, avanzando agli ottavi di finale dopo aver superato anche la fase di qualificazione.

Prosegue il percorso netto di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia: l’azzurra, dopo aver superato il tabellone cadetto, vince all’esordio nel main draw, superando un’altra qualificata, la nipponica Ayano Shimizu, sconfitta con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Per la tennista italiana agli ottavi di finale ci sarà la numero 4 del seeding, la statunitense Ann Li. Nel primo set Cocciaretto deve cancellare un break point nel terzo game sul 30-40, ma si salva ai vantaggi. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi l’azzurra sale in cattedra ed è incontenibile: l’italiana vince dodici degli ultimi tredici punti giocati, strappando la battuta a quindici alla giapponese nell’ottavo game. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto vince all’esordio nel main draw ed avanza agli ottavi di finale

