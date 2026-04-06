Atp Montecarlo 2026 Arnaldi subito KO con Garin

Nel primo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo torneo del circuito ATP 2026 con un montepremi di 6 milioni di euro, Matteo Arnaldi è stato eliminato subito dopo aver affrontato Garin. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario, lasciando il giocatore italiano fuori dalla competizione già nelle prime fasi. La sfida si è svolta sulla terra battuta, superficie su cui si disputa il torneo.

Nulla da fare per Matteo Arnaldi nel primo turno del “ Rolex Monte-Carlo Masters ”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Nel terzo match sul Court De Massy, il 25enne sanremese, n.107 della classifica ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, è stato battuto per 6-2, 6-4, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, dal cileno Cristian Garin, n.109 del ranking, promosso invece dalle qualificazioni. Per il 29enne di Santiago del Cile, che ha chiuso con 16 vincenti a fronte di 19 gratuiti ( 16 contri 30 il bilancio dell’azzurro), si tratta solo del secondo match di main draw vinto in questo 2026 dopo quello nel torneo di casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, Arnaldi subito KO con Garin Montecarlo: Garin travolge Arnaldi e sfida Zverev al secondo turnoCristian Garin ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno del Rolex Montecarlo Masters 2026, imponendosi con un punteggio di 6-2 6-4. Leggi anche: Atp Montecarlo 2026, Arnaldi fuori in fase di qualificazione Temi più discussi: Monte-Carlo, Arnaldi ripescato come lucky loser; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Atp Montecarlo 2026, Arnaldi ripescato: ecco chi affronterà; Matteo Arnaldi si arrende a Muller in un match folle nelle qualificazioni a Montecarlo, ma viene ripescato come lucky loser. ATP Montecarlo 2026, Matteo Arnaldi esce all’esordio nel main drawMatteo Arnaldi, dopo essere uscito nell'ultimo turno delle qualificazioni ed essere stato ripescato come lucky loser, viene eliminato all'esordio nel main ... oasport.it ATP Montecarlo: crisi senza fine per Arnaldi, Garin lo incarta e si regala ZverevProsegue il momento complicato di Matteo Arnaldi, che perde anche al primo turno a Montecarlo con Cristian Garin dopo il ripescaggio come lucky loser ... ubitennis.com Buona la prima della coppia azzurra Matteo Berrettini e Andrea Vavassori avanzano agli ottavi del 1000 di Montecarlo La coppia italiana hanno battuto al debutto De Minaur e Norrie in tre set #atp #montecarlomasters #montecarlo #vavassori #Berrettin facebook ATP Montecarlo: Berrettini e Vavassori vincono su de Minaur/Norrie al super tie-break nel match d'esordio x.com