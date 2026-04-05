Matteo Arnaldi, attualmente al numero 107 del ranking ATP, non è riuscito ad accedere al tabellone principale del Rolex Monte-Carlo Masters 2026, fermandosi all’ultimo turno di qualificazioni. La competizione si svolge su campi in terra battuta e rappresenta uno dei tornei più prestigiosi del circuito Masters 1000. La fase di qualificazione ha visto affrontarsi diversi giocatori in cerca di un posto nel main draw.

Matteo Arnaldi, n. 107 della classifica ATP, si è fermato all’ultimo turno di qualificazioni al Rolex Monte-Carlo Masters, terzo ‘1000’ del 2026. Il ligure è stato eliminato dal francese Alexandre Muller (n.94) col punteggio di 6-1 6-7(4) 6-4. Prima di oggi, i due si erano affrontati due volte nel 2024. L’azzurro aveva vinto in tre parziali la sfida al primo turno del Roland Garros, subendo la rivincita del transalpino nel match d’esordio nell’ATP 250 di Umago, sempre sulla terra rossa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, Arnaldi fuori in fase di qualificazione

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