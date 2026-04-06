Atalanta tris al Lecce per rimanere in corsa per la zona Champions League

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Lecce, con i gol di Scalvini nel primo tempo e Krstovic e Raspadori nella ripresa. La partita si è disputata allo stadio del Lecce, con un pubblico presente sugli spalti. La formazione ospite ha schierato un 4-2-3-1, mentre l'estremo difensore del Lecce ha ricevuto una valutazione di 6.

Lecce - Atalanta 0-3 Marcatori: 29' pt Scalvini, 14'st Krstovic, 28'st Raspadori Lecce (4-2-3-1): Falcone 6.5; Veiga 5 (23'st N'Dri 6), Siebert 5, Gabriel 5, Ndaba 4.5; Ramadani 5.5 (23'st Coulibaly 6), Ngom 5; Pierotti 5, Fofana 5 (1'st Gandelman 6), Banda 5.5; Cheddira 5 (34'st Stulic sv). In panchina: Fruchtl, Samooja, Sala, Perez, Helgasson, Jean, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco 5. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 7, Djimsiti 6.5 (25'st Kossounou 6), Kolasinac 6.5; Zappacosta 6.5 (25'st Bellanova 6), De Roon 6.5 (18'st Pasalic 6.5), Ederson 7, Bernasconi 6.5; De Ketelaere 7. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atalanta, tris al Lecce per rimanere in corsa per la zona Champions League L’Atalanta torna alla vittoria: tris al Parma per mettere pressione in zona ChampionsScamacca sblocca di rigore dopo un quarto d’ora, capitan De Roon raddoppia e Carnesecchi blinda il risultato con le sue parate apparecchiando per il... Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 3-0, Pasalic cala il tris e fa volare la DeaCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Temi più discussi: Atlético Madrid - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT; Primavera 1. Riprende il campionato dopo la sosta: il programma della 32° giornata; L’Atalanta a Lecce per la storia: un tris di vittorie per la Champions; SERIE A - Lecce-Atalanta 0-3: tris della Dea al Via del Mare. Atalanta, tris a Lecce con vista sull'Europa: a segno Scalvini, l'ex Krstovic e RaspadoriLa squadra di Palladino vince 3-0 e si porta a -1 dalla Roma sesta in classifica, mentre i salentini di Di Francesco restano in zona retrocessione: i dettagli ... corrieredellosport.it Serie A: l'Atalanta cala il tris sul campo del Lecce e resta in corsa ChampionsSi è concluso con il netto successo per 3-0 dell'Atalanta sul campo del Lecce il posticipo delle 15,00 del lunedì di Pasquetta, valido per la trentunesima giornata di Serie A. torinogranata.it A HUKUMANCE! István Kovács ne zai jagoranci wasa tsakanin FC Barcelona da Atlético Madrid a ranar Laraba a gasar zakarun nayiyar turai (Champions League) facebook Como, dalla Serie D al sogno Champions League: gli Hartono festeggiano sette anni alla guida del club. Spesi dal 2019 quasi 300 milioni di euro x.com