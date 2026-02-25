Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. La FIFA è una dittatura!» Benfica, respinto il ricorso per Prestianni: l’UEFA conferma la squalifica e l’argentino... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 3-0, Pasalic cala il tris e fa volare la Dea

Leggi anche:

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 2-0, Zappacosta raddoppia per la Dea

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 1-0, Scamacca porta in vantaggio la Dea

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz

Temi più discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff; Le sfide a eliminazione diretta di Champions League con più gol: Inter - Barcelona 7-6, Liverpool-Roma 7-6, Bayern-Sporting CP 12-1; Champions League, vittoria netta per 3-1 del Bodo sull'Inter; Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: playoff di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 24 e 25 febbraio.

Atalanta-Borussia Dortmund 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: raddoppia ZappacostaLa diretta live di Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Atalanta avanti! Diretta gol live score ritorno playoff, oggi 25 febbraio 2026Risultati Champions League, oggi mercoledì 25 febbraio: diretta gol live score delle quattro partite valide per il ritorno dei playoff. ilsussidiario.net

. @ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di PSG-Monaco x.com

Cronache nerazzurre - Champions League: ecco la formazione scelta da Raffaele Palladino per cercare di ribaltare il risultato d'andata contro il Borussia Dortmund. Segui con noi la diretta su ecodibergamo.it (link in bio) e Bergamo Tv. #ecodibergamo # - facebook.com facebook