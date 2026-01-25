L’Atalanta torna alla vittoria | tris al Parma per mettere pressione in zona Champions

L’Atalanta torna alla vittoria con un netto 3-0 contro il Parma. La squadra bergamasca dimostra una buona reazione dopo le recenti performance non positive, consolidando la propria posizione in zona Champions. Una partita convincente che permette ai nerazzurri di riappropriarsi di fiducia e di mettere pressione alle concorrenti per un piazzamento europeo.

Bergamo. Gli strascichi della sconfitta contro l’Athletic e il deludente pareggio di Pisa sono già un lontano ricordo. L ’Atalanta riparte da casa sua e da un pomeriggio dal sapore tradizionale, col calcio d’inizio di domenica alle 15 che mancava da metà settembre ed è diventata più un’eccezione che un’abitudine. La partita contro il Parma resta aperta giusto un quarto d’ora: Scamacca dal dischetto apre il conto, De Roon raddoppia neanche una decina di minuti dopo. Poi chiudono il primo gol nerazzurro di Raspadori, pochi minuti dopo la solita parata quasi miracolosa di Carnesecchi ad omologare il match, e il sigillo di un rinato Krstovic.🔗 Leggi su Bergamonews.it

