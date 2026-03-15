Assemblee sindacali Aran | comparto e dirigenza si riuniscono di norma separatamente

Le assemblee sindacali nel settore pubblico si svolgono generalmente in modo separato: le riunioni del personale del comparto e quelle dei dirigenti avvengono di norma in incontri distinti. Questa distinzione riguarda le modalità di confronto tra le diverse categorie, con incontri organizzati separatamente per ciascun gruppo. La prassi si applica di regola senza sovrapposizioni tra le due tipologie di assemblee.

Le assemblee del personale del comparto e quelle del personale con qualifica dirigenziale si svolgono, di regola, in modo distinto. Lo chiarisce l’Aran in un orientamento pubblicato il 3 marzo, precisando anche chi sia titolato a indire le riunioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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