Asse dei Servizi lavori anche in notturna per il rifacimento dell' asfalto sul tratto in sopraelevata

A partire dalle prime ore del mattino di martedì 7 aprile, sono iniziati i lavori di rifacimento dell'asfalto sulla carreggiata nord della sopraelevata dell'Asse dei Servizi. Le operazioni sono proseguite anche nelle ore notturne dello stesso giorno. Le attività di asfaltatura sono state eseguite durante la notte e si sono concluse nella mattinata successiva.

Le opere riguardano scarifica del vecchio fondo stradale, bitumazione drenante, segnaletica orizzontale, caditoie e barriere danneggiate A partire dalle prime ore notturne di martedì 7 aprile e in prosecuzione nella mattinata della stessa giornata, prenderanno avvio i lavori di rifacimento del manto stradale della sopraelevata, carreggiata nord, dell'Asse dei Servizi. Gli interventi interesseranno in particolare il tratto compreso tra la rotatoria del Faro Biscari in direzione aeroporto, per un’estensione superiore a un chilometro. L’intero programma dei lavori è finanziato con fondi comunitari nell’ambito del Pon Metro Plus e Città Medie Sud 2021 2027. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Lavori notturni in via Guido Dorso: via al rifacimento dell’asfalto ad AvellinoAvellino, 27 gennaio 2026 — L’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra... Villaggio Santa Rosalia, al via i lavori di rifacimento dell'asfalto in tre stradeLunedì prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie Piave, Montegrappa e Roccella. Temi più discussi: Viabilità Asse dei Servizi, proseguono gli interventi sull’illuminazione: nuove chiusure parziali temporanee al traffico; Roma, al via i lavori per il Ponte dei Congressi: pronto nel 2031 il nuovo asse tra EUR e Fiumicino.; Tangenziale di Catania. Attanasio (Cisl): Serve un nuovo asse viario e una gestione integrata e coordinata; VIA MANFREDONIA Asse via Manfredonia, lavori fermi e variante contestata: il Comune impone la ripresa del cantiere. Asse dei Servizi, proseguono gli interventi sull’illuminazione: nuove chiusure parziali temporanee al trafficoProseguono gli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione lungo l’Asse dei Servizi (S.p. 70/I), nel territorio di Catania. Durante l’esecuzione dei lavori – che proseguono a tranche, in ... catanianews.it Asse dei Servizi, cantiere lampo per lo svincolo Fontanarossa: percorsi alternativi per utenti, Alibus e navetteMattinata di disagi e modifiche alla viabilità per i viaggiatori diretti allo scalo di Fontanarossa. A causa di un intervento di manutenzione stradale programmato lungo l’Asse dei Servizi, lo svincolo ... catania.liveuniversity.it L'attacco incendiario rivendicato, scatta l'allarme anarchici. Il pericoloso asse Roma-Atene facebook Siamo al de profundis per l’ordinamento di Roma Capitale L’asse FdI-Pd in teoria regge, ma Avs e M5s vanno all’attaco. E anche nella maggioranza pesano le fibrillazioni post referendum Di Andrea Venanzoni x.com