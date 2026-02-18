Tumore al colon asportato a 96 anni | l’intervento nel Lazio

Un uomo di 96 anni si è sottoposto a un intervento di rimozione del tumore al colon presso gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, nel Lazio. La causa dell’intervento è la diagnosi di un carcinoma che cresceva in modo rapido, rischiando complicazioni serie. Nonostante l’età avanzata, i medici hanno deciso di intervenire per migliorare la qualità di vita dell’anziano. L’operazione è riuscita senza problemi, grazie alla professionalità del team sanitario. Ora, il paziente si trova nel post-operatorio e riceve le cure necessarie.

Asportazione completa del tumore del colon su un signore di 96 anni: l'intervento è stato eseguito agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Il paziente si era presentato al pronto soccorso con forti dolori addominali, nausea, vomito e alvo chiuso da giorni. Dagli accertamenti radiologici è emersa una voluminosa massa stenosante del colon sinistro: il quadro clinico richiedeva un intervento chirurgico urgente. L'équipe di Chirurgia generale – diretta da Massimo Cappelli, con Saverio Cerasari e Anna Guida – ha eseguito una decompressione colica con confezionamento di storpia temporanea, consentendo così l a stabilizzazione del paziente.