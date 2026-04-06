Nella serata di domenica 5 aprile 2026 sono stati trasmessi diversi programmi televisivi, tra cui la pièce teatrale “Filumena Marturano”, lo show “Le Donne della Bibbia”, “Il Borgo dei Borghi” e la benedizione del Papa. I dati sugli ascolti sono stati raccolti e diffusi, offrendo un quadro delle preferenze del pubblico in quella fascia oraria. La programmazione ha visto un mix di intrattenimento, religione e cultura locale.

ASCOLTI TV 5 APRILE 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 5 aprile con Filumena Marturano, Le Donne della Bibbia e Il Borgo dei Borghi. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x A Sua Immagine – x Santa Messa del Papa – x Urbi et Orbi – x Pres. Linea Verde – x Linea Verde – x Tg1 – x Tg1 Libri – x Pres. Domenica In – x Domenica In – x Domenica In – x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi – x Filumena Marturano – x TC – x G – x... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 5 APRILE 2026: LE DONNE DELLA BIBBIA, FILUMENA MARTURANO, IL BORGO DEI BORGHI, LA BENEDIZIONE DEL PAPA

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