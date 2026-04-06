Domenica di Pasqua con un palinsesto televisivo che combina programmi legati alle tradizioni e proposte per trascorrere una serata tranquilla in famiglia. Tra le trasmissioni in prima serata, uno spettacolo teatrale con attori noti che porta in scena

La domenica di Pasqua cambia ritmo anche sul piccolo schermo con scelte legate alla tradizione e qualche proposta perfetta per una serata lenta, da divano insieme alla famiglia. Nella fascia dell’access prime time restano comunque punti fermi: Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna, due compagnie ormai abituali anche nei giorni di festa. In prima serata, Rai 1 ha scelto Filumena Marturano, mentre Rai 3 ha acceso i riflettori sulla bellezza dei territori con Il Borgo dei Borghi 2026. Su Rete 4 è andato in onda Codice d’onore, per chi preferisce atmosfere più intense, mentre Canale 5 ha puntato su Le donne della Bibbia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 5 aprile, Filumena Marturano sfida Le donne della Bibbia

Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche menoAscolti tv domenica 5 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,...

Le Donne della Bibbia (the faithful) in Prima TV su Canale 5: quando in tv, trama, castIl racconto delle origini prende nuova forma in “Le Donne della Bibbia” (The Faithful: Women of the Bible), la miniserie evento in onda su Canale 5...

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 5 aprile; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Aprile, in prima serata; Ascolti tv domenica 5 aprile | Filumena Marturano Le donne della Bibbia Anche meno; GUIDA TV 5 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI.

Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche menoAscolti tv 5 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Filumena Marturano: trama, storia vera, cast, quante puntate e streamingFilumena Marturano: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming del film in onda stasera, 5 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it

Massimiliano Gallo un’altra prova attoriale straordinaria nel film Filumena Marturano. Qui è Domenico Soriano, il ruolo che fu di Marcello Mastroianni in Matrimonio all’italiana. Una versione di grande spessore per un attore che continua a dare il meglio di s facebook

Filumena Marturano stasera su Rai 1: la storia vera dietro il personaggio di Eduardo De Filippo x.com