Il match tra Benfica e Real Madrid si è acceso a causa delle ambizioni di Mourinho di sorprendere i Blancos e conquistare una vittoria importante. La partita, valida per la Champions League, accende gli animi dei tifosi e mette in gioco le speranze di entrambe le squadre. Mourinho ha deciso di puntare su una strategia aggressiva, sperando di mettere in difficoltà la squadra avversaria fin dai primi minuti.

Il palcoscenico della Champions League torna a infiammarsi con una sfida che profuma di storia e di rivincita immediata. Benfica e Real Madrid si ritrovano di fronte questa sera, martedì 17 febbraio, sul prato del Da Luz, per il primo atto di un playoff che vale l’accesso all’élite degli ottavi di finale. La memoria collettiva è ancora ferma a quel clamoroso 4-2 con cui i lusitani, nell’ultima giornata della League Phase, hanno schiantato i Blancos: un’impresa epica sigillata dalla rete del portiere Trubin all’ultimo respiro, un gol che ha strappato la qualificazione dalle mani degli spagnoli obbligandoli a questo pericoloso spareggio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Benfica-Real Madrid, la resa dei conti: Mourinho cerca l’impresa contro i Blancos

Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos…»José Mourinho ha parlato oggi in conferenza stampa prima della sfida tra Benfica e Real Madrid, perché vuole rassicurare i suoi giocatori e i tifosi.

Pronostico Benfica-Real Madrid: Mourinho è fuoriL’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.