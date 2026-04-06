Artisti siciliani under 35 | Z? lancia residenze in Europa

Z? Centro culture contemporanee di Catania ha aperto due bandi rivolti a artisti siciliani under 35, con l’obiettivo di selezionare talenti emergenti. I progetti prevedono percorsi di formazione e sviluppo professionale, focalizzandosi su ricerca multidisciplinare e composizione audiovisiva. Le iniziative rappresentano un’opportunità per i giovani artisti di partecipare a residenze in Europa e approfondire le proprie competenze artistiche.

Z? Centro culture contemporanee di Catania ha lanciato due bandi per selezionare artisti siciliani under 35, offrendo percorsi di crescita professionale tra ricerca multidisciplinare e composizione audiovisiva. A Catania, l’iniziativa si divide in due filoni distinti. Il primo, denominato Patrimonio instabile, nasce dal sostegno del Ministero della Cultura tramite il programma Boarding Pass per il triennio 2025-2027. L’obiettivo è creare un gruppo di lavoro variegato che affronti ogni fase del processo creativo, dalla formazione alla presentazione pubblica dei risultati. Il percorso prevede sessioni di tutoring tematico e l’opportunità di vivere un’esperienza di residenza artistica presso partner internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artisti siciliani under 35: Z? lancia residenze in Europa Il centro Z? organizza "Guastafest" e cerca artisti residenti in SiciliaZ? Centro culture contemporanee lancia il bando di selezione di proposte artistiche rivolto ad artisti e artiste residenti in Sicilia da inserire... F-35: l’Europa studia l’indipendenza tecnologica. Possibile “jailbreak” del software per autonomia difensiva.F-35: la sfida europea all'autonomia tecnologica e il dibattito sul "jailbreak" del caccia La sicurezza dei caccia F-35 è al centro di un acceso... Temi più discussi: Patrimonio instabile e Partiture visive, due call di Z? per cercare talenti under 35; BCC PACHINO DIVENTA BANCA D’ARTE E VALORIZZA UN TALENTO UNDER 35 ESPONENDO LA SUA OPERA CONTEMPORANEA; BCC Pachino diventa banca d’arte: in mostra il talento under 35 Giovanni Bongiovanni. Fuga dei giovani siciliani: sabato una manifestazione a PalermoPALERMO. Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 10:30, 100 giovani siciliani under 35 si riuniranno davanti al Teatro Massimo di Palermo con un trolley. Percorreranno Via Maqueda fino ai Quattro Canti, ... letteraemme.it Artisti del Panettone Under 35: cosa ci propongono per il Natale 2022 le tre giovani promesse dei lievitatiVentisette anni, romagnolo, una carriera promettente davanti e una grande passione per il lievito madre: è questa la fotografia di Alessandro Ercoles, giovane lievitista medaglia d'oro Under 35 nella ... vanityfair.it Sanremo Junior, la Sicilia protagonista: trionfano i talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina Al Casinò di Sanremo brillano i giovani artisti siciliani: vittoria per Federico Mollica, secondo posto per Adele Lo Monaco e importanti riconoscimenti per gli allievi facebook