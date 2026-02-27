Il centro Z? organizza Guastafest e cerca artisti residenti in Sicilia

Z? Centro culture contemporanee lancia il bando di selezione di proposte artistiche rivolto ad artisti e artiste residenti in Sicilia da inserire all’interno della prima edizione del festival Guasta Fest, in calendario il 9, il 16 ed il 17 maggio. La kermesse includerà performance, proiezioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Genovese cerca di aprire un centro terapeutico, ma i residenti fanno saltare il progetto: cos’è successoIl trust che gestisce il patrimonio di Alberto Genovese voleva acquistare una struttura in provincia di Varese da convertire in comunità terapeutica.

Leggi anche: Spettacolo 'L'amore che (non) move il Sole' allo Zò Centro Culture Contemporanee

Discussioni sull' argomento Zona 30, Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro pubblico e sottoscrive una petizione; Olimpiadi verso la cerimonia di chiusura: aggiornamenti su viabilità, sicurezza e Zona Gialla; La zona grigia di Rogoredo e il confine valicato tra bene e male: Se il crimine si organizza l’autorità è permeabile; Viterbo - Il Centro Storico esce dal 1979: la rivoluzione a zone per sbloccare le ristrutturazioni.