Artico | Operazione Nanook esercitazioni canadesi tra scioglimento dei ghiacci e nuove tensioni geopolitiche

Artico in Allerta: L’Operazione Nanook e la Nuova Corsa al Polo Nord. Le forze armate canadesi hanno completato un’esercitazione nell’Artico, affrontando temperature che hanno portato la sensazione termica fino a -50 gradi. L’operazione Nanook, condotta in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di rapido cambiamento climatico, ha visto i militari impegnati in simulazioni complesse in acque gelide, sottolineando la necessità di prepararsi a operare in un ambiente sempre più ostile e strategico. Sfide Estreme e Preparazione Militare. L’operazione Nanook non è stata una semplice dimostrazione di forza, ma un banco di prova cruciale per le capacità militari canadesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

