L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Bonelli, che critica la posizione del governo italiano sull'Artico. Secondo il co-portavoce dei Verdi, Meloni seguirebbe l'esempio di Trump, trasformando lo scioglimento dei ghiacci in un'opportunità economica, mentre si sottovalutano le implicazioni ambientali e climatiche. La questione solleva interrogativi su politiche di sfruttamento e tutela della regione, cruciale per il clima globale.

Il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, accusa il governo di puntare allo sfruttamento economico dell'Artico e alla militarizzazione, ignorando la crisi climatica e il ruolo della regione nella regolazione del clima globale. A Fanpage.it dice: "La militarizzazione dell'Artico serve all'accaparramento del petrolio, delle terre rare e al controllo geopolitico delle rotte navali, una grande opportunità economica per Meloni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Artico, Bonelli: Il Governo Meloni vuole sfruttare l’Artico, atto d’irresponsabilità; Bonelli: «Anche in Italia la destra sfrutta la crisi climatica»; Bonelli: Sull'Artico Meloni segue Trump: lo scioglimento dei ghiacci diventa un affare economico; Bonelli (Avs): Governo ha presentato strategia su Artico, basata su sfruttamento e militarizzazione.

