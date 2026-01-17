Bonelli | Sull'Artico Meloni segue Trump | lo scioglimento dei ghiacci diventa un affare economico
L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Bonelli, che critica la posizione del governo italiano sull'Artico. Secondo il co-portavoce dei Verdi, Meloni seguirebbe l'esempio di Trump, trasformando lo scioglimento dei ghiacci in un'opportunità economica, mentre si sottovalutano le implicazioni ambientali e climatiche. La questione solleva interrogativi su politiche di sfruttamento e tutela della regione, cruciale per il clima globale.
Il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, accusa il governo di puntare allo sfruttamento economico dell'Artico e alla militarizzazione, ignorando la crisi climatica e il ruolo della regione nella regolazione del clima globale. A Fanpage.it dice: "La militarizzazione dell'Artico serve all'accaparramento del petrolio, delle terre rare e al controllo geopolitico delle rotte navali, una grande opportunità economica per Meloni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
