Nasa rientrati sulla Terra 4 astronauti dalla Stazione spaziale | è prima evacuazione medica della storia

La NASA ha effettuato la prima evacuazione medica della sua storia, riportando sulla Terra quattro astronauti dalla Stazione spaziale internazionale a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX. Questa operazione, unica nel suo genere, ha avuto luogo a causa di un problema sanitario riscontrato in uno degli astronauti. L’intervento si è svolto in modo sicuro, garantendo il ritorno a casa dell’equipaggio e la gestione del problema medico.

È tornata sulla Terra, nella prima evacuazione medica nella storia della Nasa, la capsula Crew Dragon di SpaceX con a bordo l'equipaggio composto da 4 astronauti rientrato dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per il problema medico di uno degli astronauti. La capsula ha effettuato un ammaraggio nel Pacifico vicino San Diego meno di 11 ore dopo aver lasciato la Iss. La prima tappa degli astronauti è stata un ospedale per un pernottamento. Nasa: "Condizione medica grave". La Nasa nell'ultima settimana ha sottolineato ripetutamente che non si trattava di un'emergenza. L'astronauta si è ammalato o ha subito un infortunio il 7 gennaio, spingendo la Nasa a cancellare la passeggiata spaziale che era prevista per il giorno successivo e determinando infine il rientro anticipato.

