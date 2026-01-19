Occhi sulla Luna, la missione Artemis II si avvicina. Prevista per il 7 febbraio 2026, questa missione rappresenta il primo passo dopo oltre mezzo secolo verso il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare. Quattro astronauti a bordo della capsula Orion effettueranno un viaggio di circa dieci giorni intorno al satellite, segnando un momento importante nell’esplorazione spaziale.

Dopo oltre mezzo secolo, l’uomo torna a sfiorare la Luna. Artemis II, prevista per il lancio alle 3:40 italiane del 7 febbraio 2026, rappresenta un capitolo fondamentale nella conquista dello spazio: quattro astronauti a bordo della capsula Orion compiranno un viaggio di circa dieci giorni attorno al nostro satellite, aprendo la strada al ritorno effettivo sulla superficie lunare. Non si tratta di un allunaggio vero e proprio, ma di un test cruciale: verificare il funzionamento dei sistemi durante un volo nello spazio profondo, studiare la navigazione lontano dalla Terra e preparare il terreno per Artemis III, quando finalmente degli esseri umani metteranno di nuovo piede sul suolo lunare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Occhi sulla Luna, la missione Artemis II sempre più vicina: chi sono gli astronauti che faranno la storia

