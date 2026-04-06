Gli astronauti della missione Artemis II hanno superato il record di distanza dalla Terra stabilito dall’equipaggio dell’Apollo 13 nel 1970, che aveva raggiunto i 248.000 chilometri. Un video diffuso mostra l’equipaggio che documenta il momento, attestando il nuovo limite raggiunto durante il viaggio. La missione è attualmente in corso e si trova a una distanza superiore rispetto ai precedenti record umani nello spazio.

Gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta dagli esseri umani, che era finora detenuto dall’equipaggio dell’ Apollo 13, che nel 1970 aveva raggiunto una distanza massima di 248.655 miglia dalla Terra (400.171 chilometri). Nella missione Artemis II ci sono 3 astronauti statunitensi e un canadese – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochsi e Jeremy Hansen. Pochi istanti dopo aver battuto il record hanno chiesto il permesso di dare un nome a due nuovi crateri lunari già osservati. Hanno proposto Integrity, il nome della loro capsula, e Carroll in onore della moglie del comandante Reid Wiseman, morta di cancro nel 2020. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, battuto il record di distanza dalla Terra dell'Apollo 13: il video dell'equipaggio

Luna, astronauti di Artemis II hanno battuto il record dell'Apollo 13: mai un equipaggio così distante dalla TerraDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall’equipaggio...

Artemis II batte il record dell’Apollo 13, equipaggio mai così distante dalla Terra(Adnkronos) – E' record degli astronauti di Artemis II, che hanno battuto il primato della missione Apollo 13 del 1970 di massima distanza dalla...

Artemis II Crew First Reaction After Breaking Apollo 13 Distance Record!

Temi più discussi: Spazio, missione Artemis verso il passaggio ravvicinato alla Luna; Spazio: partita la missione Artemis II verso la Luna. Il video del decollo; La missione lunare Artemis II è partita; Artemis II, Orion verso la Luna: test e manovre in corso VIDEO.

Artemis II, battuto il record dell'Apollo 13: gli astronauti mai così lontani dalla TerraArtemis II, è la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna ed è anche la giornata dei record, nella quale i quattro astronauti della missione Artemis II si preparano a ... ilmessaggero.it

Artemis II batte il record dell'Apollo 13, equipaggio mai così distante dalla Terra(Adnkronos) - E' record degli astronauti di Artemis II, che hanno battuto il primato della missione Apollo 13 del 1970 di massima distanza dalla Terra. I tre americani Christina Koch, Victor Glover e ... notizie.it

Mentre il programma Artemis riaccende le teorie del complotto sugli allunaggi Apollo, gli esperti chiariscono perché tornare sulla Luna sia oggi complesso quanto negli anni Sessanta, se non di più: https://fanpa.ge/AKyiy facebook

Mai così lontani dalla Terra. Artemis si prepara a girare intorno alla Luna x.com