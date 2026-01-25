Arriva Italia iscrizioni aperte per la nuova edizione dell’Academy in provincia

Da bergamonews.it

Arriva Italia, azienda attiva nel settore della mobilità, annuncia l’apertura delle iscrizioni per la nuova edizione dell’Arriva Academy nella provincia di Bergamo. Il percorso di formazione gratuito è rivolto a coloro che desiderano diventare autisti di trasporto pubblico locale, offrendo competenze e conoscenze utili per inserirsi nel settore. La partecipazione è aperta a tutti coloro che intendono intraprendere questa professionalità, con iscrizioni già aperte.

Arriva Italia, azienda italiana che opera nel settore della mobilità, annuncia l'avvio di una nuova edizione dell' Arriva Academy nella provincia di Bergamo, il percorso di formazione gratuito pensato per formare la prossima generazione di autisti di trasporto pubblico locale. L'iniziativa nasce per rispondere alle esigenze del territorio e rafforzare il servizio di mobilità locale. Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile partecipare a uno degli incontri di selezione e informazione previsti il  4  e  11 febbraio  dalle 9.30 nella la sede di Enaip Bergamo in via San Bernardino. Arriva Italia ha collaborato con Enaip per l'organizzazione di 11 Academy nella città di Bergamo.

